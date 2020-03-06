شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة تيزنيت المغربية تناقش وضع كأس العالم ساتوك للأيتام بعد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد مسئولو محافظة تيزنيت المغربية اجتماعا عاجلا لمناقشة موقف اقامة بطولة كأس العالم للأيتام في النسخة الثالثة التي مقرر أن تستضيفها المحافظة المغربية شهر ابريل المقبل بعد الوضع الراهن بتفشي فيروس كورونا في بعض دول العالم وهو ما جعل المملكة المغربية تقرر إقامة جميع الاحداث الرياضية بدون حضور جماهيرى لحين اشعار اخر .

ويتواصل مسئولو محافظة تيزنيت المغربية مع شيخة آل ثاني رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للايتام لوضع حلول بما يحافظ على سلامة الأطفال القادمين من دول مختلفة منها بعض الدول التي تعاني من تفشي فيروس كرونا .

وهناك اكثر من اقتراح بمواعيد جديدة لاقامة البطولة بان تكون في مطلع شهر يونيو المقبل او شهر يوليو وهو ما سيتوقف على اعلان وزارة الصحة المغربية بوضع الفيروس والقضاء عليه وأيضا منظمة الصحة العالمية خاصة ان بعض الأطفال سيكونوا قادمين من دول منتشر بها الفيروس وحفاظا على كل الأطفال لابد من ضمان سلامتهم بما تصدره وزارة الصحة .

حضر الاجتماع عامل صاحب الجلالة لإقليم تيزنيت السيد حسن خليل، وعبد الله غازى رئيس المجلس الإقليمي، وعزيز بودربالة ، نجم الكرة المغربية السابق وأفضل 200 لاعب كرة قدم أفريقي خلال الخمسين سنة الماضية، ومحمد بودربال رئيس القسم الاجتماعى فى المنطقة و عبدالله عماري الراعي لبطولة كأس العالم ساتوك 2020.

ووضع مسئولو محافظة تيزنيت مع شيخة آل ثاني سلامة الأطفال الايتام والحفاظ عليهم في مقدمة أهداف الاجتماع سواء بتأجيل البطولة او اقامتها بوضع يحافظ على الأطفال الايتام

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وكان مسئولو المحافظة قد عقدو من قبل أكثلار من اجتماع للتجهيز لاستضافة النسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام 2015 حيث تقام البطولة فى أبريل المقبل وتم الاتفاق على كافة الامور التنظيمة سواء الخاصة بالاطفال واستقبالهم واقامتهم التى ستكون على افضل ما يكون فى المحافظة لاسيما ان هناك تشويق كبير لدى الجميع لاتمام هذا العمل الانساني على افضل ما يكون وايضا مناقشة كيفية استعداد البنية التحتية والملاعب التى سوف تستضيف البطولة ولحجان التنظيم الخاصة بالحدث وكيفية التنسيق مع مسئولي مؤسسة ساتوك حول الضيوف الذي سيتواجدون فى البطولة لمؤازرة الاطفال الايتام والوقوف بجوارهم .

وكان هناك تواصل مستمر بين شيخة آل ثانى مع المسئولين فى محافظة تيزانيت من أجل مناقشة الترتيبات التى تمت حتى الان لاستضافة البطولة وكيفية توفير سبل الراحة للأطفال الايتام وهو ما يقوم به المسئولين فى تيزانيت الذين يبذلون جهود كبيرة لاخراج الحدث على افضل ما يكون لايمانهم بالفكرة ومساعدة الايتام ولكن هذه الترتيبات تنتظر القرار النهائي الخاص بموقف وموعد إقامة البطولة .

وكانت شيخة آل ثانى رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتوك بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة تيزنيت المغربية مقتضاه استضافة المدينة المغربية للنسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام 2015.

واتفق الطرفان حول بنود البرتوكول والذي يتضمن أسس التعاون بين الطرفين في تنظيم البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة لإسعاد الأطفال الأيتام والمحرومين.

ويتضمن البروتوكول إزالة ما يواجه الأطفال الأيتام والمحرومين من صعوبات، واتفاقا مع الأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها مؤسسة “ساتوك” لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال المحرومين، وخاصة عبر تنظيم كاس العالم للأيتام، حيث تم الاتفاق بين الطرفين حول وضع إطار للتعاون الإستراتيجي والدائم من أجل تكثيف الجهود وتعزيزها في سبيل النهوض بأوضاع الأطفال الأيتام .