شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يصل ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة الزمالك إلى ملعب رادس لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها مساء اليوم، ضمن مباريات الإياب بدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيري يصل الي 60 الف متفرج وفقا لارقام بيع تذاكر المباراة المعلنة قبل انطلاقها.

وحظيت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتأمين مكثف من جانب قوات الامن التونسية اثناء رحلة الفريق من فندق الإقامة الي استاد رادس ووصلت الحافلة إلى الملعب وسط ذلك التأمين على أن يتفقد الفريق، الملعب، ثم يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية علي اللاعبين فور الوصول الي ملعب المباراة ثم سيخوض الفريق عمليات الإحماء.

من ناحية أخرى أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا.

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وأشار مسئول بعثة الزمالك إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فالجميع بخير مطمئنا الجماهير المصرية على جاهزيتهم لموقعة رادس والتى ستكون مسرحا كرويا بين فريقين كبيرين وأن فريقه من الجانب الفنى فجميع اللاعبى بحالة جيدة ويتبقى اختيار التشكيل الأساسى للقاء من اختصاصات الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثالثة التى تقام باستاد رادس بتونس وسط حضور 60 ألف مشجع يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالثة للفريقين خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

فيما يلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الفائز من الزمالك والترجي على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.