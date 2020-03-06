شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقي بجنوب إفريقيا يزور بعثة الأهلي ويجتمع مع الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل قناة النادي الاهلي ، أن السفير العراقي في جنوب أفريقيا ، حرص علي زيارة بعثة الاهلي المتواجدة في فى أحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا استعداداً لمباراة صن داونز، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وأضاف مراسل القناة ، أن السفير العراقي عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، حيث رحب السفير برئيس القلعة الحمراء مشدداً علي أن جميع الجاليات العربية المتواجدة في جنوب أفريقيا تؤازر الاهلي أمام صن داونز غدا ً .

وحرص أفراد من الجالية المصرية على حضور المران الأخير للاهلي الذي اقيم على استاد لوكاس موريبي الذي سيستضيف المباراة، وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق غدا امام صن داونز.

وعًقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبدالعزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

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وشهد الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زى الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء فى عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.