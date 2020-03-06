تابع مباراة الزمالك والترجى بث مباشر و لحظة بلحظة عبر سوبر كورة

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وتحدث كارتيرون مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق إنه يعول عليه كثيرا فى استغلال التسديدات على مرمى الترجى فيما حرص المدير الفنى للزمالك على تدريب الفريق فى نهاية الاستعدادات على ركلات الترجيح تحسبا لأي أمر، وفاز الزمالك على الترجى فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ويبحث الأبيض الليلة حول تأكيد انتصاره وتخطى الفريق التونسى لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.

كما أصبح يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، جاهزاً لقيادة الفارس الأبيض فى مباراة الترجى التونسى الليلة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة داهمته خلال الفترة الأخيرة، وشارك أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق وأصبح جاهزاً للظهور فى اللقاء ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، فى المواجهة الثالثة للفريقان خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

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