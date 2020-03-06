شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، والذي يدرس الترشح لنفس المنصب في الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري ، جلسات مكثفة مع أكثر من شخصية للتواجد معه ضمن قائمته الانتخابية.

من الأسماء التي تأكد وجودها في قائمة هاني أبو ريدة كلاً من كرم كردي عضو اتحاد الكرة السابق و مجدي عبد الغني و محمد أبو الوفا و محمد شيحه و محمود الأسيوطي ، بالإضافة إلى جلسة جمعته بمحمود الشامي لإقناعه بالتواجد معه في قائمته أيضاً ، كما وعد أبو ريدة بضم جمال علام معه في القائمة ، و حسن فريد ، بينما مقعد المرأة لم يتم حسمه حتى الآن.

كما عقد أبو ريدة جلسة مع سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق وطلب منه التواجد في القائمة لكن سيف زاهر ، تمسك بعدم التواجد في انتخابات الجبلاية المقبلة في حالة عدم تطبيق بند الـ8 سنوات ونفس الأمر لأحمد مجاهد و عصام عبد الفتاح والذى سيتم إستبعادهما من الانتخابات في حالة تطبيق بند الـ8 سنوات لتواجدهما في مجلس جمال علام و من بعده مجلس هاني أبو ريدة.

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في سياق متصل ، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، شهر إبريل المقبل موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين ، بناء علي طلب مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة اقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الاولمبية ، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الاولمبية يوم ٢١ يوليو المقبل .. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.