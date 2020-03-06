شاهد.. انتصارات وأهداف الزمالك علي الترجي التونسي في شهر فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل مباراة الزمالك مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي ، والتي تنتطلق في التاسعة مساء اليوم ، وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثاً عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً، وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.
ونجح الزمالك في تحقيق انتصارين متتالين علي الترجي التونسي في شهر فبراير الماضي، حيث تمكن بتحقيق السوبر الافريقي علي حساب الفريق التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بقطر ، كما تمكن الفريق الأبيض في تحقيق الفوز علي الترجي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا باستاد القاهرة .
وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.
وضمت قائمة الزمالك كلا من : محمد أبو جبل ، محمود جنش ، محمد صبحي ، محمد عواد ، حازم امام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، احمد عيد ، طارق حامد ، محمد حسن ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو ، مصطفي فتحي ، أوباما ، محمد اوناجم ، اشرف بن شرقي ، شيكابالا ، محمد عنتر ، مصطفي محمد ، كاسونجو ، اسلام جابر .
فيما استبعد كارتيرون كلا من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقي اللاعبين المقيدين أفريقيا.
هدف يوسف أوباما
هدف التعادل للترجى
هدف أشرف بن شرقى الأول
هدف بن شرقى الثانى
هدف بن شرقى
هدف محمود علاء
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