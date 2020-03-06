شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انتصارات وأهداف الزمالك علي الترجي التونسي في شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل مباراة الزمالك مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي ، والتي تنتطلق في التاسعة مساء اليوم ، وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثاً عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً، وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.

ونجح الزمالك في تحقيق انتصارين متتالين علي الترجي التونسي في شهر فبراير الماضي، حيث تمكن بتحقيق السوبر الافريقي علي حساب الفريق التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بقطر ، كما تمكن الفريق الأبيض في تحقيق الفوز علي الترجي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا باستاد القاهرة .