شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق: الأهلى على قلب رجل واحد ولا وجود لنزاعات داخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، على توجيه رسالة لجمهور القلعة الحمراء، قبل مباراة ناديه أمام نادى صن داونز، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

ونشر نائب رئيس النادى الاهلى، صورة تجمعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وكتب "الأهلي على قلب رجل واحد، الخبر الوحيد الذى أنتظره غداً هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن، أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه !لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصري، الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته، هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادي وإضعافه".



العامرى فاروق

وتقيم بعثة الأهلى حالياً فى أحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا استعداداً لمباراة صن داونز، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وعًقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبدالعزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زى الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء فى عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.