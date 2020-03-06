شكرا لقرائتكم خبر عن «واتارا» و«الهوني» يقودان هجوم الترجي في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، عن تشكيل الفريق في مواجهة نظيره الزمالك، في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية.
الدفاع: إيهاب المباركي، اليعقوبي، بدران، حسين الربيع.
الوسط: كوليبالي، بونسو، بن شوق، بن ساحة، حمدو الهوني.
الهجوم: واتارا.
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