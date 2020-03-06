شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «أوباما» لتشكيل الزمالك في مواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق في مواجهة نظيره الترجي التونسي، في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد عبدالسلام – محمد حسن – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – مصطفى فتحي – إسلام جابر – كاسونجو. يذكر أن الزمالك كان قد فاز في لقاء الذهاب على الترجي 3-1 باستاد القاهرة.

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