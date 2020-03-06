شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة تدريبية مكثفة لسداسي المقاصة استعدادًا لمواجهة أسوان بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لمران مكثف صباح اليوم الجمعة، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية.

وأدى السداسي صلاح ريكو وأودو موسيس وأحمد صبيحة وأحمد ياسين وحمادة فاروق ومحمد دسوقي مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وذلك بهدف رفع مستوى لياقتهم وتجهيزهم لمباريات الفريق المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مباراة ودية مساء اليوم، أمام فريق شيكو المنصورة على هامش معسكر الإسماعيلية، وذلك استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري.