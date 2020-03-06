شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه على ملعب مباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الجمعة، على استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت، في إياب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، على استاد لوكاس موريبي.

كان فايلر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، قبل التحرك لملعب المباراة لخوض المران في نفس توقيت المباراة.