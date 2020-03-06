شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرائد والفتح يفشلان في تحقيق الانتصار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهت مباراة الرائد والفتح بالتعادل السلبي، اليوم الجمعة، وذلك في إطار الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت علي ملعب الرائد.



ولم ينجح أيًا من الفريقين في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، حتي أنتهت المباراة بالتعادل السلبي بينهم، ليحصل كل منهما على نقطة. وبهذه النتيجة وصل الرائد للنقطة ٣٢ محتلًا المركز الخامس، كما وصل فريق الفتح لـ١٩ نقطة متذيلًا ترتيب الدوري في المركز الرابع عشر.

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