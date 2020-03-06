يورجن كلوب: أليسون لن يحلق بمباراة الريدز في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

صرح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتأكد غياب أليسون بيكر عن مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لعدم لحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد.

وكانت التصريحات قد تداولت في بداية الأمر بغيابه فقط عن مباراة بورنموث في الجولة الـ٢٩ من الدوري الإنجليزي، ولكن جاء كلوب ليؤكد غيابه أيضا عن مباراة العودة ضد أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء القادم. وكان أليسون قد أصيب في تدريبات الريدز الصباحية استعدادًا لمباراة بورنموث، وأشارت التقارير أن إصابته عضلية، وهو الأمر الذي أكد غيابه عن الفريق الفترة القادمة. وأكد يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: " أنه لا يوجد أي فرصة لمشاركة أليسون بيكر في مباراة الغد لليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد القادمة".

وأشارت التقارير الطبية أنه من المتوقع أن يغيب أليسون عن ليفربول حتى العودة من التوقف الدولي الخاص بشهر مارس الجاري.