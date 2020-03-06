شكرا لقرائتكم أليو ديانج يقرأ الفاتحة قبل مران الأهلي الأخير استعدادا لصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض النادى الأهلى، اليوم، آخر مران للفريق بقيادة رينيه فايلر قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، حيث تدرب الأهلى على ملعب المباراة، التى ستنطلق فى الثالثة من عصر غد بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، علما بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

والتقطت العدسات المتواجدة داخل ملعب المران أليو ديانج لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى وهو يق{ا الفاتحة قبل دخوله ملعب المران .

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد تحدث خلال الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام صن داونز عن أهمية خروج المباراة بشكل جيد على الصعيد الفني والتنظيمي وكذلك التحكيمي.

وأوضح عبد الحفيظ خلال الاجتماع أن المباراة تضم فريقين من أقوى فرق أفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها؛ لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية في البطولة، لذا لابد أن تعبر المباراة عن الكرة الأفريقية التى تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

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وأكد مدير الكرة بالأهلي أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذي سيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها.

ورغم معاناة الأهلي من الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا أن مدير الكرة بالفريق تمنّى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبي بكاري جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية في أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق.