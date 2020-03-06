شكرا لقرائتكم فاروق يرد على شائعة الانقسام: الأهلى فوق الجميع العامري يدعمك يا خطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف العامرى فاروق رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حقيقة الشائعات التي ترددت في الفترة الأخير بشأن وجود انقسامات داخل القلعة الحمراء وخلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى ورغبته في رحيل بعض الأشخاص.

وكتب العامري، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "الأهلي على قلب رجل واحد.. الخبر الوحيد الذى أنتظره غدا هو فوز النادي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن".

أضاف نائب رئيس الأهلى: "أي إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي، وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه، لا أساس لها، ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصري".

وأكد: "الأهلى على قلب رجل واحد، واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر بكثير بقوته ووحدته.. هذه الفتنة هدفها إسقاط وحدة النادي وإضعافه".

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وأتم: "الأهلي فوق الجميع، العامري يدعمك يا خطيب".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، عصر غد السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز في الذهاب بثنائية نظيفة، على ستاد القاهرة.