شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. تعرف على تشكيل الدم والذهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الحساب الرسمي لنادى الترجى التونسي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة ضيفه فريق الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "رادس"، في إياب دور ربع نهائي، دورى أبطال أفريقيا.

شهد تشكيل الترجى التونسي تغييرين اضطراريين بدخول حسين الربيع ظهير أيسر بدلا من المصاب الياس شتى، وسيكون فادى بن شوق بديل عبد الرؤوف بن غيث فى وسط الملعب، بداعى الإيقاف.

يدخل فريق الترجى التونسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

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الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى

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ونجح الزمالك فى الفوز على الترجى بنتيجة 3-1 فى مباراة الذهاب ويحتاج للخروج بأى تعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل إلى نصف النهائى لأول مرة منذ 2016.