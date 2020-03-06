شكرا لقرائتكم مواجهة الإسماعيلى والرجاء مهددة بالتأجيل بسبب تفشى كورونا بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، أن مواجهة الاسماعيلى مع ضيفه فريق الرجاء، في إياب دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، والمقرر لها يوم 15 مارس الحالي، مهددة بالتأجيل، بسبب تفشى فيروس كورونا.

وفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لقاء الاسماعيلى مع الرجاء، أصبح مرشح بقوة للتأجيل، بسبب خلاف بين الجامعة المغربية والاتحاد العربى، حول إقامة المباراة بحضور جماهير من عدمه، بسبب فيروس كورونا.

أضافت الصحيفة أن اجتماع مرتقب غدا السبت، سوف يجمع الجامعة الملكية المغربية مع الاتحاد العربي من أجل حسم القرار النهائي حول إقامة مباراة الرجاء والإسماعيلي.

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يذكر أن الجامعة الملكية المغربية أعلنت أول أمس الأربعاء، عن إقامة جميع مباريات المنافسات الكروية بدون جمهور، بسبب وباء كورونا.

كان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

جدير بالذكر أن فريق الدروايش، نجح في حسم لقاء الذهاب الذى أقيم في الإسماعيلية الشهر الماضى، بهدف نظيف.