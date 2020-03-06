شكرا لقرائتكم "صحوه.. نايم جمعة".. حكاية قرار منع دخول لاعبى الأهلى الاستراحة بسبب صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت أعين المراقبين داخل النادى الأهلى مشهدا جديدا لا يعكس إلا علاقة منتهية الصلاحية بين صالح جمعة، لاعب فريق الأهلى، ورينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وشهدت إحدى تدريبات الفريق السابقة غياب صالح جمعة عن مران اللاعبين، مما جعل فايلر يبحث عن أسباب تخلفه، ليفاجأ بخلود اللاعب إلى النوم في استراحة النادى، وهو ما اثار غضب الخواجة السويسرى.

وعلى الفور قرر فايلر عدم دخول اللاعبين الاستراحة قبل المران، أو النوم فيها.

وينتظر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقوبة جديدة من قبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، فور عودة الفريق من جوهانسبرج، بعد تغيبه أمس عن مران المستبعدين من مواجهة صن داونز.

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ووجه شاب اتهاماً لصالح جمعة بالتسبب فى إصابته نتيجة صدمه بسيارته أثناء خروجه من مقر عمله بالجيزة، وأكد أن لاعب الأهلى فر هارباً بسيارته عقب الاصطدام به، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات الجيزة، حيث إن الإصابات التى لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده، واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

ونشر صالح جمعة فيديو أمس الخميس عبر استورى بإنستجرام، لجانب من تدريباته فى صالة الجيم بالنادى الأهلى لإيصال رسالة إلى تركيزه فى التدريبات من أجل حلم العودة إلى صدارة اهتمامات النادى الأهلي، إلا أن مصدرا بالقلعة الحمراء أوضح أن اللاعب تغيب عن مران المستبعدين وإن ذلك الفيديو منذ يومين.

ويرتبط الأهلى حاليا بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، فى المباراة المقرر لها غدا، السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تغلب الفريق الأحمر على نظيره الجنوب أفريقى بثنائية نظيفة ويعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة الحمراء تماما، وقال فايلر المدير الفنى للأهلى عنه، "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أى جلسات تفاهم بينى وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".