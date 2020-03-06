شكرا لقرائتكم النصر يسعى لتصحيح أوضاعه على حساب الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر إلى مواصلة ملاحقة الهلال متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي في ختام المرحلة 21 من الدوري يوم السبت.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يبحث النصر عن استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة تضييق الخناق على الهلال المتصدر الذي يبتعد بفارق 5 نقاط.

وتعثر النصر من جديد عقب تعادله أمام ضيفه أهلي جدة 2-2 في المرحلة السابقة حيث كان قريباً من الخسارة عقب تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلا أنه تمكن من إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في مواصلة انتصاراته عقب تحقيقه فوزاً سهلاً أمام مضيفه العدالة 2-صفر في المرحلة الماضية لينعش آماله في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الرابع.