الهلال يستضيف الاتفاق بهدف المحافظة على الصدارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ضمن المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.
وسيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لتحقيق فوزه السادس على التوالي حينما يستضيف الاتفاق المنتعش بنتائجه الأخيرة.
ويتطلع الهلال لإبقاء الفارق النقطي على 5 نقاط أو أكثر في حال تعثر النصر، حيث ستكون هذه المواجهة مهمة لأزرق العاصمة الذي سيواجه غريمه التقليدي النصر في المرحلة بعد المقبلة.
ويعيش الهلال فترةً ذهبية بقيادة مدربه الروماني لوتشيسكو بعد الانتصارات الخمسة المتتالية التي حققها الفريق في مبارياته الماضية والتي جعلته في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه النصر.
وتلقى لوتشيسكو ضربةً قوية بعد تأكد إصابة متوسط ميدانه عبدالله عطيف بالرباط الصليبي في حين أن بإمكانه الاستعانة باللاعب سالم الدوسري بعد شفائه من الإصابة البسيطة التي تعرض لها في مباراة التعاون.
وفي المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة نتائجه المبهرة بعدما نجح الفريق بتحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم بفوزه على مضيفه الفيصلي وضيفه أبها.
ويبحث الاتفاق عن فوزٍ ثالث على التوالي يبعده كلياً عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة وفي حال انتصاره سيبقي حظوظه قائمة للحصول على مركزٍ يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا.
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