شكرا لقرائتكم سيتيين: أشعر بالقلق بسبب تصرفات مساعدي.. واعتذرت للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتذر كيكي سيتيين، مدرب برشلونة الإسباني، عن تصرفات وسلوك مساعده إيدر سارابيا، تجاه لاعبي فريقه في مباراتهم أمام ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني في الأسبوع الماضي.

وقال سيتيين في مقابلة مع صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية: لا يمكنه التصرف بهذا الشكل، لقد اعتذرنا للجميع، ونحن لا نرغب في رؤية أشياء مثل هذه التصرفات، لقد أخطأ ويجب أن نعمل على عدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى.

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وأظهرت صور تلفزيونية توجيه كلمات قاسية من قبل مساعد سيتيين ضد اللاعبين خلال الكلاسيكو، الأمر الذي أثار غضب اللاعبين بعد اللقاء، وفقا للتقارير الإعلامية، إذ عبر لاعبو الفريق الكاتالوني عن غضبهم من رد فعل إيدر سارابيا في اللقاء الذي خسره برشلونة بهدفين دون مقابل.

وأضاف سيتيين في تصريحاته: لقد أثر هذا الوضع علي كثيرا، وأشعر بالقلق إزاء صورة النادي، لأنه يمكن أن نتعرض للانتقادات بسبب الأمور الفنية، ولكن ليس بسبب سلوكنا.

وأردف: إنه فتى صغير، لديه الكثير من الطاقة ولديه الكثير من الأشياء الإيجابية حقًا. لكننا على مقاعد البدلاء للنادي الذي نمثله وسلوكنا يجب أن يكون مثاليا، ولقد تحدثنا عن ذلك، إنه قلق للغاية. لقد اعتذرنا، في النهاية هذا خطأي، ويجب أن أتحكم في هذه الأشياء.