رئيس الزمالك يحفز اللاعبين بمكافأت.. والغيابات تضرب الفارس الأبيض.. وقناة مفتوحة لنقل المباراة

يحل نادي الزمالك ضيفا على فريق الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.

وتنطلق مباراة الترجي ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي برادس، وستكون منقولة على قناة بين سبورت ماكس 9 الفرنسية المفتوحة على القمر الصناعي أسترا، وستكون المباراة منقولة أيضا عبر قناة بين سبورت 1 HD المشفّرة والقناة الوطنية الأولى على التردد الأرضي، وسيدير المواجهة تحكيميا الجزائري مصطفى غربال. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وفي سياق متصل، قرر رئيس نادي الزمالك زيادة مكافأة فوز اللاعبين والتأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الترجي التونسي المقرر لها اليوم 50 ألف جنيه لتصبح المكافأة 150 ألف.

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وأجرى رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بالبعثة منذ قليل، وطالبهم بتحقيق الفوز اليوم والتأهل إلى الدور نصف النهائي، وعدم الالتفات للجماهير والتركيز في الملعب فقط، من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوية والعودة بالانتصار.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق الترجي الرياضي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة اليوم كل من: محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، كريم بامبو، بينما يغيب عن الترجي في مواجهة اليوم اللاعب إلياس شتى للإصابة، وعبدالقادر بن غيث وخليل شمام للإيقاف، في حين يستعيد الفريق الجزائري عبدالقادر بدران قلب الدفاع.