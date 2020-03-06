الإنكليز يتعاطفون مع داير بعد صعوده للمدرجات لضرب شاتم والدته

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ابدت غالبية الجماهير الإنكليزية تعاطفها مع المدافع الانكليزي ايريك داير لاعب نادي توتنهام هوتسبير الذي تهجم على احد جماهير فريقه بسبب شتمه لوالدته اثر الإقصاء من مسابقة كاس الاتحاد بركلات الترجيح امام نورويتش سيتي مكررا ما قام به الفرنسي ايريك كانتونا لاعب مانشستر يونايتد عام 1995 ضد احد جماهير نادي كريستال بالاس الذي كان يقوم بتوجيه السباب اليه طوال المباراة

وكان تصرف ايريك داير قد اثار جدلا كبيرا في الأوساط الإنكليزية مما جعل صحيفة "ذا صن" البريطانية تنظم استطلاعا للرأي لمعرفة موقف الجماهير من تصرفه، حيث جاءت غالبية النتائج والبالغة نسبتها 62 % معبرة عن دعمها للاعب في إشارة الى التعاطف مع موقفه في صعوده الى المدرجات بحثا عن الشخص الذي شتمه ووالدته لتعنيفه.

وقال عدد منهم بلغت نسبتهم 18% ان تصرف داير يمكن تفهمه او رفضه حسب ما بدر من المشجعين من الفاظ، في اشارة الى انه يحق لهم انتقاده دون التعرض له بشتمه هو او افراد اسرته فذلك غير مقبول من أي شخص سواء في الملعب او خارجه.

وفي المقابل يرى 20% من المشاركين في الاستفتاء ان تصرف داير غير مقبول مهما كان السبب كونه لا يمكن للاعب ان يتصرف مثل المشجعين والا تحولت الملاعب الى حلبة صراع لفظي وجسدي بين الجماهير واللاعبين، فاللاعب مطالب بالحفاظ على اعصابه مهما كان غضب الجمهور منه خاصة في حالة الخسارة التي تؤلم المحبين اشد من اللاعبين .

Advertisements