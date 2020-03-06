برشلونة يدرس مقترحات لاقناع باريس سان جيرمان ببيع نيمار

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كشفت تقارير اعلامية نشرتها صحف اسبانية مقربة من نادي برشلونة ان كوادر الفريق و خاصة الثلاثي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه و لويس سواريز عادوا يضغطون على ادارة الرئيس جوسيب بارتوميو من اجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار ليعود الى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

واستغل هؤلاء النجوم الخسارة التي مني بها برشلونة امام غريمه ريال مدريد بهدفين نظيفين في مواجهة الكلاسيكو والتي ادت الى خسارته صدارة الترتيب العام للدوري الاسباني للضغط على الرئيس لإجباره على اعادة نيمار الى الفريق بعد ثلاثة مواسم من رحيله عنه حيث اظهروا له ان صفوف الفريق الحالية بحاجة الى لاعب مثل نيمار بعدما خسر الفريق امام غريمه وهو في وضعية لا يحسد عليها .

وحسب ما اوردته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن ادارة الرئيس بارتوميو تبدو وكأنها قد رضخت لضغوط ميسي وبيكيه وسواريز وخاصة ميسي الذي يكون قد هدد بالرحيل في حال لم يتم تلبية احتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز حظوظه في التنافس على الالقاب وخاصة لقب دوري ابطال اوروبا و بالأخص ان قضية التشهير به عززت موقفه امام الرئيس.

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وما يؤكد هذا الخضوع ان ادارة الرئيس بارتوميو تقوم بدراسة عدد من المقترحات لإقناع ادارة نادي باريس سان جيرمان ببيع نيمار في الميركاتو الصيفي خاصة في ظل تقارير اعلامية فرنسية سابقة اكدت انها بصدد التفاوض معه على تمديد عقده مما يصعب مهمة برشلونة.

ويدرس برشلونة ادراج اسمين في الصفقة من اجل التمويل و تقليل قيمتها المالية الاول هو الفرنسي انطوان غريزمان الذي تعاقد معه النادي الصيف المنصرم لقاء 120 مليون اورو، و بدا وكأنه اخذ مكان نيمار ومع ذلك وحتى الان لم يترك بصمته على نتائج واداء الفريق و لا يزال يشعر انه غير مرغوب فيه في غرف ملابس النيوكامب.

الاسم الثاني هو البرازيلي فيليب كوتينيو اللاعب الاغلى في تاريخ نادي برشلونة الذي جلبه في يناير العام 2018 وفي الصيف المنصرم اضطر الى اعارته الى بايرن ميونيخ بعدما عجز هو الاخر عن ترك بصمته وفشل في حجز الرسمية في التشكيل الاساسي للفريق وحتى تجربته في النادي البافاري تبدو غير ناجحة والنادي لن يمدد اعارته لذلك يأمل برشلونة ان يوافق على مقايضته مع مواطنه نيمار.