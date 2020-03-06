أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد مدربه روي هودجسون، حتى نهاية موسم 2020-2021.
وأعرب مدرب منتخب إنكلترا وليفربول السابق البالغ من العمر 72 عاما، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي اللندني، الذي كان من المفترض أن ينتهي هذا العام.
وقال هودجسون في تصريح للموقع الرسمي للنادي "أنا فخور بما حققناه منذ تعييني قبل عامين ونصف العام، وأتطلع إلى أن نعمل معا في المستقبل المنظور".
وأضاف "الجميع يعرف شعوري تجاه النادي الذي كنت أدعمه عندما كنت صبيا. أشعر بروابط مميزة مع الجماهير وأعرف أنني وملاك النادي واللاعبين نعمل معاً جميعاً لتحقيق نفس الهدف".
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة ستيف باريش "أنا سعيد لأن روي وافق على تمديد عقده مع النادي، وعزز التزامه بمساعدتنا في استمرار هذه الفترة من الاستقرار غير المسبوق في الدرجة الممتازة".
ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر على جدول ترتيب البطولة الإنكليزية، برصيد 36 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر هودجسون يمدد عقده مع كريستال بالاس حتى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.