"عودة أوباما".. تعرف على تشكيل الزمالك أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيلعب به مباراة الترجي في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد تغيير وحيد من خلال الدفع بيوسف إبراهيم "أوباما" بدلاً من محمد أوناجم.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة أمام الترجي وهيّ (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل بالشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - طارق حامد.

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خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب القاهرة انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحتاج الزمالك للتعادل السلبي على أقل تقدير أو في حال خسارته بهدف سيكون ضمن التأهل رسميًا لدور الأربعة، في المقابل يتطلب على الترجي للفوز بفارق هدفين من أجل مواصلة المشوار القاري.

وسيكون طريق الفائز من مباراة الترجي والزمالك أمام الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي حيث كان الأخير متفوقًا في مباراة الذهاب والتي أقيمت بالمغرب بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن الترجي يُعد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي في نهائي نسخة (2018) ثم الوداد البيضاوي المغربي في نهائي نسخة (2019).