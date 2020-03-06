5 رسائل نارية من العامري فاروق قبل موقعة الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدة رسائل قبل مباراة فريقه أمام صنداونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

العامري كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الجمعة :"الأهلي على قلب رجل واحد، الخبر الذي انتظره غدًا هو فوز الفريق وعودة البعثة بسلامة الله إلى أرض الوطن".

وتابع :"أي إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وإدعاء وجود جبهات داخل مجلسه".

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وأكمل نائب رئيس الأهلي :"لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي".

وواصل :"الأهلي على قلب رجل واحد واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته".

وأنهى :"هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادي وإضعافه، الأهلي فوق الجميع، العامري يدعمك يا خطيب".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة صنداونز غدًا السبت ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الفريق الأحمر متفوقًا في النتيجة بهدفين دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي علي معلول.