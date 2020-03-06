تقارير: مباراة الرجاء والإسماعيلي مهددة بالتأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية أن مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي والتي تأتي ضمن إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مهددة بالتأجيل.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن التأجيل يأتي بسبب رغبة الجامعة المغربية (اتحاد الكرة المغربي) في إقامة المباراة بدون جماهير بسبب القرار الذي اتخذ مؤخرًا بعدم إقامة المباريات بدون جماهير لانتشار فيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة المغربية أن قرار الاتحاد المغربي يعتبر معارضًا لرغبة الاتحاد العربي والذي يسعى لإقامة مباراة العودة بحضور جماهيري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي في 15 من الشهر الجاري حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم بالإسماعيلية انتهى لصالح "الدراويش" بهدف دون رد جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الرجاء والإسماعيلي سيواجه في المباراة النهائية الفائز من مباراة الشباب واتحاد جدة السعوديين.