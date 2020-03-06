تقليص أعضاء الجمعية العمومية.. و"تعارض المصالح" ضمن توصيات اللجنة الخماسية للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أوصت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بصورة مؤقتة، عدة توصيات لدى وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمهيداً لتطبيقها.

واجتمع أعضاء اللجنة الخماسية مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم الكشف عن عدة توصيات وافق عليها وفد "فيفا"، لكنها لن تعتمد إلا بتصويت الجمعية العمومية في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم الجديدة في شهر سبتمبر المقبل بعد اعتماد لائحة الجمعية العمومية في يوليو.

وجاءت توصيات اللجنة الخماسية كالتالي:

- لا يزيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن 70 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً.

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- لا يقل عمر رئيس الاتحاد عن 40 عاماً، ولا يزيد عن 70 عاماً.

- تطبيق مبدأ تعارض المصالح على المرشحين

- فتح باب الترشح على منصب نائب الرئيس

- يتكون أعضاء المجلس من 9 أعضاء، بينهم نائب للرئيس ومقعدين للنساء.

- تقليص أعضاء الجمعية العمومية من 235 عضواً إلى 104 فقط.