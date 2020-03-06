محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
نفى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، وجود نية لتأجيل مباريات الدوري قبل معسكر المنتخب في مارس المقبل.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني معسكرًا يوم 23 مارس؛ استعدادًا لمباراتي منتخب توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.
وعلل الجنايني عدم وجود نية في تأجيل مباريات المنتخب، في تصريحات خاصة لمصراوي؛ لكون الوقت كاف لاستعداداتهم لماراتي توجو لذا لن يكونوا في حاجة لتأجيل أي مباراة؛ خاصة وأنهم أجلوا أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري في مطلع شهر مارس المقبل على أن تبدأ منافسات الجولة الـ 18 يوم 9 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني لمصراوي: لا نية لتأجيل مباريات الدوري قبل معسكر مارس للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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