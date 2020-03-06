في بيان رسمي.. الكاف يحدد موقفه من إلغاء مباريات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا بشأن المخاوف المتعلقة بفيروس "كورونا" بعدما سجلت بعض الدول ظهور حالات إصابة بالمرض الذي انتشر في الصين مع بداية عام 2020.

وأكد الكاف أنه يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الفيروس الذي يصيب القارة السمراء، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل مع دول معينة إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو التأجيل أو حتى الإلغاء.

وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة الطبية للكاف لمصراوي أنه سيكون هناك تفكير فيما يخص أزمة كورونا، مؤكدا عدم إبلاغه بتوصيات لتأجيل أو إلغاء أي مباراة بتصفيات أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اقترح على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي ستسضيفها الصين.

وجاء نص بيان الاتحاد الإفريقي كالتالي:

يتابع كاف باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، أبلغت ثمانية دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا.

كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة.

تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية.

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نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية وبطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 حتى 25 إبريل 2020.

الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية.

إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخي إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء. في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO).

احرص أيضًا على مواكبة آخر المعلومات عن تفشي فيروس كورونا، المتاح من موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ومن سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلية واتباع التعليمات الآتية:

- اغسل يديك بشكل متكرر وشامل بمحلول مائي كحولي أو بالماء والصابون.

- تأكد من اتباع قواعد النظافة التنفسية وأن الأشخاص من حولك يفعلون الشيء نفسه.

- في حالة السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بالمرفق من الداخل، أو بمنديل ثم تخلص منه بعد ذلك مباشرة.