ضربة لفريق ليفربول.. أليسون يغيب عن مواجهة أتليتكو للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أصيب أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، في تدريبات الفريق التي سبقت لقاء تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الريدز بنتيجة 2-0.

وأكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن حارسه أليسون بيكر عانى من إصابة عضلية في تدريبات الفريق، وسيغيب عن مواجهتي بورنموث في الجولة الـ29 من بطولة الدوري، وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كلوب أنه لا يعلم مدة غياب الحارس البرازيلي، والذي غاب أيضًا في بداية الموسم بسبب إصابة تلقاها خلال مواجهة نورويتش سيتي، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع فريق بورنموث في البريميرليج غدا السبت في الثالثة عصرا، تعقبها مباراة الريدز مع أتليتكو مدريد في الأنفيلد يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس.