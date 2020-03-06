يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

يستضيف ملعب رادس اليوم، الجمعة، مباراة، الترجي التونسي والزمالك ضمن مباريات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019-2020.
تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، وسيُذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا .
ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الترجي ضمن مباريات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، فى
لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا
لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا
لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا
لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا
المؤتمر الصحفي لكارتيرون عقب مباراة الزمالك والترجي
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