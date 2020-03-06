مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر اليوم 6-3-2020 في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الترجي والزمالك بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

نجح فريق الزمالك في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك خمسة أهداف في مرماه.ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الزمالك في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الترجي والزمالك الجمعة في دوري

أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الترجي ضد الزمالك بث مباشررابط مشاهدة مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020 على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة: العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية . الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.



القنوات الناقلة لمباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي الرياضي

بث مباشر مباراة الترجي ضد الزمالك

في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.وبحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، فإن نقطة بيع تذاكر مباراة الإياب بين الترجي والزمالك شهدت إقبالاً كبيرًا من قبل جماهير “باب سويقة”.وكانت السلطات الأمنية التونسية سمحت لإدارة الترجي باستغلال طاقة استيعاب الملعب بشكل كامل والذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

حيث تُذاع مباراة الترجي ضد الزمالك

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لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

ملخص المباراة الماضية