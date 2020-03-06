الزمالك يصل ملعب رادس استعدادًا لمواجهة الترجي

وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب رادس بتونس وذلك تحت حراسة أمنية مشددة استعدادًالمواجهة الترجي التونسي.
يواجه الزمالك، الترجي التونسي في إياب ربع نهائيدوري أبطال أفريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، علمًا بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3-1 باستاد القاهرة.
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