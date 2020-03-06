تحرك حافلة الزمالك إلى ملعب رادس

تحركت حافلة فريق الزمالك، تحت حراسة أمنية مشددة، إلى ملعب رادس، قبل مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الساعة التاسعة مساءً، ضمن إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وكانت انتهت مباراة الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك الجمعةالماضية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
وكان مسئولو أمن تونس أكدوا، أنه لا يوجد قرار بمنع الجماهير من حضور مباراة الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها اليوم الجمعة، الساعة التاسعة،باستاد رادس، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذلك بعد حدوث حادث تفجيرات عند السفارة الأمريكية بتونس ظهر اليوم الجمعة.
يدير المباراة طاقم تحكيم من الجزائر يتكون من مصطفى غربال، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبدالحق اشعيلى، مساعد أول، وموكران جورى، مساعد ثاني، والحلو بن برهام، حكمًا رابعًا.
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