شاهد livehd7 مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت يوتيوب yalla shoot الزمالك بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع

يحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا ويحتضنها الملعب الأولمبي بـ"رادس".
وكان الزمالك حسم مواجهة الذهاب في ستاد القاهرة بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي.
وتنقل المباراة عبر قناة "beIN SportsHD 1" القطرية المشفرة بتعليق جواد بدة، ولكن قناة سنغالية وأخرى إيفوارية ستذيعان المباراة عبر قمر يوتل سات 9 شرق.
قناة RTS2:
تردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500.
قناة RTI
تردد: 11881
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500
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