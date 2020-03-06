العامري يعلن دعمه للخطيب ويؤكد: لا صراع جبهات في الأهلي

نشر العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مؤكداً عدم وجود أي خلاف مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال العامري:" الخبر الوحيد الذى أنتظره غداً هو فوز

النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن.. أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه ! لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصرى".وأضاف:" الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته..هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادى وإضعافه.. الأهلي فوق الجميع".. وأعلن العامري دعمه الكامل للخطيب.