نشر العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مؤكداً عدم وجود أي خلاف مع محمود الخطيب رئيس النادي.
وقال العامري:" الخبر الوحيد الذى أنتظره غداً هو فوز
وأضاف:" الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته..هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادى وإضعافه.. الأهلي فوق الجميع".. وأعلن العامري دعمه الكامل للخطيب.
كانت هذه تفاصيل خبر العامري يعلن دعمه للخطيب ويؤكد: لا صراع جبهات في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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