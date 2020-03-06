تشكيل أهلي جدة لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني الجديد لأهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة دوري كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل فريق أهلي جدة المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى: ياسر المسيليم. Advertisements خط الدفاع: سعيد المولد، عبد الباسط هندي، محمد آل فتيل، لوكاس ليما. خط الوسط : جوزيف دي سوزا، الفيس ساريتش، سلمان المؤشر، ماركو مارين، دجانيني تفاريس. خط الهجوم: عمر السومة.

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