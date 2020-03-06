مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت | كورة اون لاين لايف

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي مجددا، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة على الملعب الأوليمبي “برادس”، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الزمالك مباراة الترجي، تحت شعار لابديل عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا، بحثا عن اللقب الأفريقي الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما وتحديدا منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوي المغربي كما يرغب الأبيض في تأكيد جدارته بالتفوق على الترجي والذي تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.

من جهته طالب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط والاستمرار بنفس الروح التي خاضوا بها المواجهات الأخيرة أمام الترجي والأهلي محذرا من عدم الالتفات للعقوبات التي وقعت على الترجي وغيابات مدربه ولاعبيه.

فى المقابل يدخل الترجي مواجهة الزمالك محملا بعقوبات «كاف» بإيقاف معين الشعبانى، المدير الفني ومساعده وبعض نجومه وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة

بالثار من الزمالك الذي خطف السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف في قطر وكررها بالقاهرة، ويقود الترجي على الدكة القيادة الفنية عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، بينما سيجلس الشعباني في المدرجات.

واختار الشعباني لاعبا لمواجهة اليوم هم معز بن شريفية و رامي الجريدي و إيهاب المباركي و سامح الدربالي وحسين الربيع و شمس الدين الذوادي و محمد علي اليعقوبي و خليل شمام "الموقوف" و محمد أمين توجاي و فوسيني كوليبالي وعبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني و كوامي بونسو و عبد الرؤوف بن غيث "الموقوف" وبلال بن ساحة و فادي بن شوق و عبد الرحمن مزيان و ماهر بالصغير و حمدو الهوني و إبراهيما واتارا ومحمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي وسيخرج من

المواجهة كلا من شمام وبن غيث للإيقاف بعد ضمهما إلى قائمة المباراة قبل قرارات الاتحاد الإفريقي بإيقافهما نتيجة أحداث لقاء الذهاب.

وتَنقِل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقلة الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباراة الزمالك والترجي اليوم، عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وأسندت الشبكة مهمة التعليق على مجريات مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، للمعلق الرياضي جواد بدة.

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وتغلب الزمالك على الترجي بثلاثية مقابل هدف، يوم الجمعة الماضية، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، وكان الفارس الأبيض قد انتصر بالنتيجة ذاتها أمام بطل تونس، في اللقاء الذي جمعهما في قطر لحساب كأس السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي.



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ملخص المباراة الماضية