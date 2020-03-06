بالصور .. انطلاق الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري بنادي طنطا

انطلقت اليوم الجمعه فعاليات الدورة التدريبية علي برامج المدارس والشباب والرياضات الموحدة ضمن المبادرة العالمية SNF للدمج المجتمعي لذوي الهمم وتستمر حتي الأحد المقبل .

حضر حفل افتتاح الدورة التدريبية من الاولمبياد الخاص المصري عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ،طارق النجار مدير المبادرات ، الدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتديب ، محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب ،

مروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة ، كما حضر من نادي طنطا رمزي صالح المدير التنفيذي للنادي ، الدكتور محمد سويلم عضو مجلس الادارة ،الدكتور أحمد المنشاوي عضو مجلس الادارة ومن لاعبي الفريق الاول لنادي طنطا محمد ماجد اونوش ، علي فرج حارس مرمي بالاضافة إلي مشاركة ٤٥ متدرب بالدورة التدريبية.

وقد أشتمل اليوم الأول علي عددا من المحاضرات الهامة اولها تعريف عت الاولمبياد الخاص والالعاب والمسابقات والتقسيم في الاولمبياد الخاص قدمها عمرو الطحاوي، والمحاضرة الثانية عن برامج المبادرات بالاولمبياد الخاص قدمها طارق النجار.

يذكر أن الاولمبياد الخاص المصري نظم عددا من الدورات التدريبية في محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد واليوم في الغربية حول التدريب علي برامج المدارس والشباب والرياضات الموحدة وهي تقع ضمن المبادرة العالمية SNF التي اطلقها الاولمبياد الخاص الدولي لتعميم ثقافة الدمج المجتمعي.

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