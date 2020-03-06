بث مباشر | مشاهدة الترجي و الزمالك في إياب ربع نهائي الأبطال “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر “صور لحظة بلحظة”، لمباراة الزمالك والترجي في أهم مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب الاولمبي برادس”، بإدارة من الحكم الجزائري “مصطفى غربال”.

تترقب جماهير الكرة العربية المواجهة النارية والمرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الزمالك المصري، التي يشهدها “الملعب الأولمبي برادس“، ضمن منافسات إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الترجي الفريق المضيف، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تعويض الهزيمة المريرة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب على “استاد القاهرة الدولي“، بنتيجة (3-1).

ويحتاج الترجي إلى تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شئ او اكثر، للتأهل مباشرة إلى الدوري الموالي.

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على الجانب الآخر يدخل الزمالك الفريق الضيف المباراة بمعنويات عالية، بعد ما أثبت علو كعبه في مبارتين متتالتين امام فريق الترجي بعدما حقق الفوز عليهم وبنفس النتيجة في مبارتي كأس السوبر الأفريقي، وذهاب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

وسيسعى فريق ميت عقبة إلى الخروج من المباراة بالتعادل السلبي، او تحقيق الفوز بأي الفوز نتيجة، او إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، من أجل خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي.