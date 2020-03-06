رياضة | أبشواي يفوز على أبو كساة في ختام الجولة 23 بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبشواي يفوز على أبو كساة في ختام الجولة 23 بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الجمعة، الجولة 23 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث حيث حقق مركز شباب ابشواي الفوز على ضيفه فريق مطرطارس بنتيجة 1-3.

وحقق مؤخراً فريق عاملين غارب الفوز على فريق الواسطى 3-1 وشهدت المباراة العديد من الاعتراضات على أداء طاقم التحكيم مما أسفر عن طرد أحمد الجيوشي المدير الفنى للواسطى وأحمد فكرى المدرب العام وعنتر أسامة لاعب الواسطى.

كما خسر ناصر بنى سويف أمام مضيفه على شقيقه سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى على حسن بنتيجة 0/3 بالمباراة التى أقيمت بملعب سمسطا ، وشهدت المباراة غياب لاعبي الفريق الأول لناصر بنى سويف عن أداء المبارة ومشاركة الفريق بالناشئين .

وخسر مركز شباب طامية أمام شقيقه مطرطارس بنتيجة 1/3 ، وتعادل اطسا أمام شقيقه مركز شباب الفيوم بديربي فيومى بنتيجة 2/2 .

وخسر مركز شباب ببا الرياضى أمام مضيفه رأس غارب بنتيجة 0/2 .

ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 42 نقطة

2 - عاملين غارب 40 نقطة

3 - مطرطارس 38 نقطة

4 - الواسطى 36 نقطة

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5 - طامية 33 نقطة

6 - راس غارب 33 نقطة

7 - ساحة الفيوم 27 نقطة

8 - ابشواى 25 نقطة

9 - ابو كساة 24 نقطة

10 - اطسا 23 نقطة

11 - سنورس 19 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 17 نقطة

13 - ببا الرياضى 12 نقطة