رياضة | بعثة المصري تظهر في المغرب بـ"الكمامات" قبل التوجه لبركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة المصري تظهر في المغرب بـ"الكمامات" قبل التوجه لبركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بعثة فريق النادي المصري والمتواجدة في المغرب، صباح اليوم بالكمامات وذلك خلال صلاة الجمعة في أحد مساجد الدار البيضاء.

واختتم الفريق البورسعيدي تدريباته الصباحية بمدينة الدار البيضاء قبل التوجه لمدية بركان من أجل مواجهة فريق نهضة بركان باياب ربع نهائي الكونفدرالية.

يحتاج المصري للفوز بأي نتيجة لعبور بركان، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الايجابي 2\2 في مصر.

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جاء المران الذي أقيم على ملعب مجمع كهرماء كازابلانكا واستمر لما يقرب من 90 دقيقة مفعما بالحماس من جانب جميع اللاعبين.

وتوجهت البعثة لمطار محمد الخامس لاستقلال طائرة الخطوط الجوية المغربية المتوجهة إلى مدينة وجدة التي تقع شرقي المغرب على الحدود مع الجزائر في رحلة طيران تستمر لنحو 90 دقيقة ، قبل أن تنتقل البعثة بالحافلات إلى مدينة بركان التي تبعد نحو 60 كيلو متر عن مدينة وجدة.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. مباراة ستقام بدون حضور جماهيري بقرار من وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا.