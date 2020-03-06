رياضة | الرضوانية ينسحب أمام إسنا بعد الاعتداء على أحد لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرضوانية ينسحب أمام إسنا بعد الاعتداء على أحد لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات دوري القسم الرابع لمنطقة الاقصر لكرة القدم، أحداث مؤسفة من قبل لاعبي وجماهير مركز شباب اسنا، ضد لاعبي فريق الرضوانية.

بدأت الأحداث في الدقيقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، من مباراة شباب اسنا، أمام نظيره فريق الرضوانية، والتي شهدت تقدم فريق شباب اسنا بهدفين دون رد، ليقوم عبد الرحمن محمد، لاعب شباب اسنا، بالركد وراء حسين سلكة لاعب الرضوانية ممسكا ب"قالب طوب" مما آثار جمهور اسنا ونزوله ارض الملعب للتعدين على لاعبي وجهاز فني الرضوانية، اللذين فروا هاربين معلنين عدم استكمال اللقاء.

وقال بركات الحريف مدرب فريق الرضوانية في تصريح خاص ل "الخليج 365 الرياضى" إن الجهاز الفني قام بالتوجيه لنقطة شرطة كمين البغدادي بالاقصر لتحرير محضر بالواقع، لاثبات حقه في المباراة.

Advertisements

واسفرت باقي نتائج المجموعة، عن فوز فريق نادي السلام على نظيره فريق البعيرات بثلاثية نظيفة، ليرفع السلام رصيده للنقطة 22 بالمركز الثاني، فيما تجمد البعيرات عند نقطتين بالمركز الاخير

وتستكمل مباريات الجولة عصر السبت، بمواجهة فريق نادي أرمنت أمام نظيره فريق نادي العبور، بملعب الاخير، فيما يلتقي فريق القرنة نظيره فريق شباب ارمنت.

ترتيب القسم الرابع

1_شباب اسنا27 نقطة

2_نادي السلام 22 نقطة

3_الرضوانية 21 نقطة

4_القرنة 18 نقطة

5_نادي ارمنت 12 نقطة

6_شباب ارمنت 10 نقاط

7_العبور 7 نقاط

8_البعيرات نقطتين