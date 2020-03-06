رياضة | إهناسيا يهزم معلمين الواسطى ويصعد لترقي القسم الرابع في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إهناسيا يهزم معلمين الواسطى ويصعد لترقي القسم الرابع في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الجمعة ثلاث مباريات بمنافسات الجولة 13 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى واهناسيا ، وتمثل مباريات الجولة أهمية كبرى خاصة فى ظل تبقى جولة وحيدة على الانتهاء المسابقة رسميا .

نجح اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال في التأهل للترقي، بعدما تمكن من تحقيق فوز هام بثنائية نظيفة أمام ضيفه معلمين الواسطى "لافازا" بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى ، ونجح لاعبو اهناسيا فى امتلاك زمام المباراة منذ البداية ولاحت للاعبيه العديد من الفرص خاصة فى ظل التحفظ الدفاعى لمعلمين الواسطى ورفع الحضور الجماهيري من حماس لاعبي اهناسيا ، وجاءت أهداف اهناسيا عن طريق الثنائى محمد جابر وإسلام طلب .

وعقب المباراة التى حضرها على بدر ومحمد كساب أعضاء مجلس النواب ، قرر النائب على بدر صرف مكافأة فورية للاعبي اهناسيا بقيمة 5 آلاف جنية.

فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز على الشبان المسلمين بنتيجة 3/4 .

وسقط مركز شباب الواسطى أمام نظيره بوش " ليدرز " بنتيجة 1/2 .

فيما يحل عصر السبت فريق مركز شباب الفشن ضيفا على نظيره سمسطا بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان ، ويأمل أبناء الفشن فى الفوز بالمباراة لإسعاد الجماهير فيما يطمح أبناء سمسطا فى خطف الثلاث نقاط واستمرار النتائج المتميزة والتأكيد على كون الفريق الحصان الاسود للبطولة .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف



1 - اهناسيا 32 نقطة

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2 - معلمين الواسطى 29 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - باروط 20 نقطة

5 - سمسطا الرياضى 18 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى ثلاث نقاط