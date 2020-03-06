رياضة | مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسالة مثيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم البرسا قبل مواجهة سوسيداد يوم غد السبت في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

وقال كيكي سيتين في تصريحاته اليوم خلال المؤتمر الصحفي إنه لا يخشي من ابتعاد ليونيل ميسي عن عملية التهديف خلال الفترة الماضية.

واشار كيكي سيتين إلى أن ميسي لديه دور بارز وكبير في الخط الهجومي بالرغم من عدم تسجيله للأهداف في المباريات الماضية ولكنه نجح في المساهمة بصناعة الأهداف لزملائه.

وطلب كيكي سيتين من الجميع احترام ميسي وعدم التقليل من مجهوده مع الفريق مؤكداً على أنه الافضل في العالم.