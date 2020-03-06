رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم بيان لها بشأن إقامة خمس مباريات كانت تأجلت في الفترة من 29 فبراير وحتى 2 مارس وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا ومنها مباراة القمة بين يوفنتوس إنتر ميلان والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن المباريات ستقام بدون حضور الجماهير وذلك وفقاً لقرار حكومي، حيث منعت الحكومة الإيطالية الجماهير من حضور الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل لمكافحة أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا.

كما ستقام خمس مباريات، حيث سيلعب بارما مع سبال وميلان مع جنوى وسامبدوريا مع فيرونا وأودينيزي مع فيورنتينا بينما ستقام المباراة السادسة بين ساسولو وبريشيا يوم الإثنين، في حين ستقام مباريات الجولة السابعة والعشرون في وقت لاحق.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر ومتبقى له مباراة مؤجلة بينما يبتعد إنتر ميلان بثماني نقاط عن الصدارة ويملك مباراتين مؤجلتين.