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طبيب الإسماعيلي يعلن جاهزية عبدالرحمن مجدي لمواجهة الجونة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الجونة، في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 18 الافتتاحية للدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهد مران الإسماعيلي عودة عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق، للتدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية مؤخرا.

وأكد طبيب الفريق الدكتور أكرم عبدالعزيز أن اللاعب بات جاهزا بعد اجتيازه الاختبار الطبي وموقف مشاركته باللقاء من عدمها وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسى ديديه جوميز.

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