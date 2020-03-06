شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالمستشار أحمد جلال إبراهيم، رئيس بعثة الزمالك في تونس للاطمئنان على البعثة هناك، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام فريق الترجي.
ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.
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